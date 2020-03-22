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Kepez’de eczaneler dezenfekte ediliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm eczaneleri dezenfekte ediyor.Kepez Belediyesi’nin küresel bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kepez Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm eczaneleri dezenfekte ediyor.
Kepez Belediyesi’nin küresel bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi’nin Sağlık Merkezi bünyesinde bulunan İş Yeri Sağlık Güvelik Birimi, halkın yoğun olduğu yerlerdeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Belediye hizmet binası, belediyeye bağlı birimler, kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, AKMEK noktaları, Alevi Kültür Derneği, Şefkat ve Huzurevi ile camilerin ardından ilçede bulunan eczanelerde dezenfekte ediliyor. Kepez’deki 173 eczaneyi dezenfekte programına alan belediye ekipleri, yapılan dezenfekte işleminin ardından da esnafı konuyla ilgili olarak bilgilendiriyor. Bir gün öncesinden hazırlanmış programa göre hareket eden belediye ekipleri, aynı noktayı bir hafta içinde iki kez dezenfekte ediyor. Kepez’de dezenfekte işlemleri mesai içi, mesai sonu ve hafta sonları da vardiyalı olarak aralıksız devam ediyor.

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Azim Eczanesi
Muratpasa
Işılay Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Küçüksu Eczanesi
Kepez
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