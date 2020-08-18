YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez’de LGS’de ilk 3’e girenlere bilgisayar ödülü

Kepez’de LGS’de ilk 3’e girenlere bilgisayar ödülü

ANTALYA HABERLERİ  | 18.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, LGS’de üstün başarı gösteren ve ilk 3’e giren belediyenin kurs merkezi öğrencilerini aileleri ile beraber kabul etti.

Kepez’de LGS’de ilk 3’e girenlere bilgisayar ödülü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, LGS’de üstün başarı gösteren ve ilk 3’e giren belediyenin kurs merkezi öğrencilerini aileleri ile beraber kabul etti. Başkan Tütüncü, öğrencileri bilgisayarla ödüllendirdi.
Tütüncü, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini kazanan Gülşa Ebrar Bulut ve Hamza Celal Yaman’ı, Haymeana Anadolu İmam Hatip Fen Lisesi Proje Okulu’nu kazan Müyesser Havutcu’yu tebrik etti. Başkan Tütüncü, öğrencilere ileride hangi mesleği düşündüklerini sorarak, “Hedeflerinize ulaşabilmek için yapmanız gereken bir tek şey var. Oda çalışmak, daha çok çalışmak. Çok çalıştığınız takdirde hedeflerinize ulaşacaksınız” dedi.
“Hayalleriniz için daha çok çalışacaksınız”
“Bizim amacımız öğrencilere faydalı olabilmekti ve arkadaşlarımız da bu konuda büyük bir gayreti gösterdiler” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Sizlerde size verilen emeklerin karşılığını vermek için çok çalıştınız ve başardınız. Hepinizin hayalleri var. Hepinizin umutları var. Hepinizin bu hayallerinize ve umutlarınıza ulaşabilmek, onlara kavuşabilmek anlamında, ihtiyaç duyduğunuz şey bundan sonra çok çalışmak. Çok çalışacaksınız ve bizlerde sizlerin yanınızda olacağız. Geleceğe sizleri en güzel bir vaziyette taşıyacağız. Hepinizle gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Size emek veren bütün öğretmenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.
“Evlatlarınız, evlatlarımız kadar değerli “
Öğrencilerin velilerine de seslenen Tütüncü, “Biz her zaman sizin evlatlarınızı kendi evlatlarımız kadar değerli bildik. Onların iyi bir eğitim alması bizim için çok önemli. Başarı çıtasının yükseltilmesi çok önemliydi. Bu anlamda orta okuldaki öğrencilerimizi liseye hazırlamak için bir çalışma yapıldı, yapılıyor ve bundan sonra çok güçlü bir biçimde yapılacak. El ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Ve bu güzel şehrin çocuklarını hep birlikte geleceğe birlikte taşıyacağız. Sizlerin çabaları ve emekleri bizler için çok önemli” dedi.
Tütüncü’den başarı ödülü
LGS sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerde duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Kepez Belediyesi’nin öğrencilere destek olmak için açtığı kursa 3 yıldır devam ettiğini belirten Gülşa Ebrar Bulut, “Pandemi sürecinde de bizlere çok yardımcı oldular. Derslerimize destek oldular. Bu bizim için çok önemliydi. Çok memnun kaldım. Zaten 3 yıldır bu kurslara devam ediyordum" diye konuştu.
LGS’ye Kepez Belediyesi’nin Orhan Gazi Kurs Merkezi’nde hazırlandığını belirten Hamza Celal Yaman’da, kurslara 4 yıldır devam ettiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başarılı 3 öğrenciye bilgisayar hediye etti.

Kepez’de LGS’de ilk 3’e girenlere bilgisayar ödülü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:10
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:52
Yatsı
21:14

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gökçe Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.