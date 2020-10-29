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Kepez’den Cumhuriyet’in 97.yılına özel sergi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin Cumhuriyet’in kuruluşuna özel düzenlediği ’97.

Kepez Belediyesi’nin Cumhuriyet’in kuruluşuna özel düzenlediği ’97. yıla özel 97 eser Cumhuriyet Sergisi’ kapılarını açtı. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’ndeki sergide 82 sanatçının 97 eseri yer alıyor.
Ressam Zübeyde Yavuz’un küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışına, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Bu yıl 97 eser ile sanatseverlere kapılarını aralayan serginin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, yüce Türk milletinin unutulmaz bir destan yazarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Yaşı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu müstesna günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman askerlerini ve tarihimizin bütün ölümsüz kahramanlarını şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle minnetle yad ediyorum. Onlar bu güzel vatan topraklarını bizlere bir yer yüzü cenneti olarak bıraktılar. Onlar İstiklal Savaşımızı kazandılar. Onlar yeni devletimizi kurdular. Nice zorluklara göğüs gererek Türkiye’yi bugünlere getirdiler. İnşallah bundan sonra bizde birbirimizi çok severek, birbirimize sımsıkı sarılarak, ama mutlaka çok çalışarak, ülkemizi gelecek hedeflerine birlikte beraber taşıyacağız. Bu noktada en önemli şey sevgi” dedi.
Türkiye’den 82 sanatçının 97 eseri
Son 6 yıldır Cumhuriyete özel sergi düzenlediklerini kaydeden Tütüncü, “ Her yıl Cumhuriyetimizin kaçıncı yılını kutlayacaksak, küratör arkadaşlarımız sergimizi Türkiye’den çok özel bir seçkiyle bize hazırlıyorlar. Sergimiz 2,5 ay kadar sanatseverlerimizi ağılıyor. Bu güzel galeride 97. Yıla özel 82 sanatçımızın 97 eseri görücüye çıkıyor. Sergiye emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Tütüncü, serginin açılışını sanatçılarla birlikte yaptı. Tütüncü ve davetliler açılışın ardından küratör Ressam Zübeyde Yavuz’un eşliğinde sergiyi gezdiler.

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