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Kepez’den dev bulvar

ANTALYA HABERLERİ  | 01.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, kaya kütlelerini keserek açtığı bulvarla Varsak bölgesini, Masa Dağı güzergahından Antalya Bulvarı’na bağladı.

Kepez Belediyesi, kaya kütlelerini keserek açtığı bulvarla Varsak bölgesini, Masa Dağı güzergahından Antalya Bulvarı’na bağladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Masa Dağı bölgesinde yapımı devam eden 20 metre genişliğinde ve 3 km uzunluğundaki bulvarda incelemelerde bulundu.
Başkan Hakan Tütüncü, Masa Dağı’nın adeta peynir kalıbı gibi kesilerek açılan bulvarın, doğu yakasında süren yapım çalışmalarıyla ilgili Fen İşleri Müdürü Ali Arslan’dan bilgi aldı. Başkan Tütüncü, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Varsak’ı, Masa Dağı’na bağlayan, şehir içi trafiği rahatlatan ve bölgemize değer sağlayan çok önemli bir bulvar açıyoruz. Bu bulvarın inşaatını, müteahhide vermek, ihale yapmak yerine tamamı ile kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu çok büyük bir başarıdır. Kepez Belediyesi esasında bugüne kadar birçok yol açtı. Açtığımız bu yollar, hem şehre değer kazandırdı hem de şehir içi trafiğini rahatlattı. Dolayısıyla belediyecilik işte tam olarak da budur. Yaptığımız yatırımlarla, çalışmalarla hem şehre değer kazandırıyoruz hem de şehirdeki insanların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Ekibimle gurur duyuyorum. Kepez Belediyesi’nin bu seviyeye gelmiş olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Yeni açtığımız Varsak’ı Masa Dağı’na bağlayan yeni bulvarın Antalya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Masa Dağı peynir kalıbı gibi kesiliyor
Varsak bölgesini, Masa Dağı güzergahından şehirlerarası bir yol olan Antalya Bulvarı’na bağlayacak olan yeni yol, zorlu coğrafi şartlar ortadan kaldırılarak açılıyor. Bulvarın doğu ve batı bağlantılarını açabilmek için de büyük kaya kütleleri adeta peynir kalıbı gibi kesildi. Bulvarın batı kısmının yapım çalışması geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. İş makineleri operatörleri, yolun doğu kısmını da, 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarı ortadan kaldırarak, Ulubatlı Hasan Caddesi’ne bağladı. Bulvarın bu kısmındaki çukurlar da dolgu malzemesiyle doldurularak, yolun tesviyesi yapıldı. Bulvarın yapım çalışması yağmur suyu drenaj, orta refüj, asfalt ve kaldırım çalışmalarından sonra tamamlanmış olacak. Çevresindeki imar parsellerine yatırım yapılmasını hızlandıracak olan yeni yol, Masa Dağı’nı, iki büyük bulvara bağlayacak. Bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşım imkanı sağlayacak olan yol; batıda Göçerler mahallesinden Antalya Bulvarı’na, doğuda ise Fevzi Çakmak Mahallesi’nden Süleyman Demirel Bulvarı’na bağlanıyor.

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Sabah
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Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:18
Yatsı
21:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Arzu Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Eliz Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
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