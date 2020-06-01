Kepez’den dev bulvar

Kepez Belediyesi, kaya kütlelerini keserek açtığı bulvarla Varsak bölgesini, Masa Dağı güzergahından Antalya Bulvarı’na bağladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Masa Dağı bölgesinde yapımı devam eden 20 metre genişliğinde ve 3 km uzunluğundaki bulvarda incelemelerde bulundu.

Başkan Hakan Tütüncü, Masa Dağı’nın adeta peynir kalıbı gibi kesilerek açılan bulvarın, doğu yakasında süren yapım çalışmalarıyla ilgili Fen İşleri Müdürü Ali Arslan’dan bilgi aldı. Başkan Tütüncü, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Varsak’ı, Masa Dağı’na bağlayan, şehir içi trafiği rahatlatan ve bölgemize değer sağlayan çok önemli bir bulvar açıyoruz. Bu bulvarın inşaatını, müteahhide vermek, ihale yapmak yerine tamamı ile kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu çok büyük bir başarıdır. Kepez Belediyesi esasında bugüne kadar birçok yol açtı. Açtığımız bu yollar, hem şehre değer kazandırdı hem de şehir içi trafiğini rahatlattı. Dolayısıyla belediyecilik işte tam olarak da budur. Yaptığımız yatırımlarla, çalışmalarla hem şehre değer kazandırıyoruz hem de şehirdeki insanların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Ekibimle gurur duyuyorum. Kepez Belediyesi’nin bu seviyeye gelmiş olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Yeni açtığımız Varsak’ı Masa Dağı’na bağlayan yeni bulvarın Antalya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.