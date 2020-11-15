Kepez’e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor

Kent merkezinin en önemli sayfiye yeri Duacı’ya ev sahipliği yapan Kepez ilçesinde, yeni bir sayfiye yerleşim yeri daha kuruluyor. Kepez Belediye Başkanı Başkan Hakan Tütüncü de, “Pandemi sonrasının Antalya’sını inşa ediyoruz.” dedi. Kepez Belediyesi, pandeminin kısıtlayıcı şartlarından ve şehrin boğucu ortamından sıkılanlara istedikleri doğal yaşam alanlarını oluşturuyor.

Bu kapsamda birçok kırsal yerleşim yeri bulunan Kepez ilçesinde, yatay mimaride bahçeli evlerin olacağı yeni bir mahalle inşa ediliyor.

Duacı Mahallesi gibi sayfiye yeri kimliği kazanacak olan yerleşim yeri, Varsak Aktoprak Mahallesi’ne bağlı Kındıra bölgesinde, 417 dönümlük alana kuruluyor.

Kındıra’nın yolları açılıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz günlerde bölgede mülkiyeti bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri de, toplantının ertesi günü Kındıra’nın alt yapı hizmetlerinin yapılabilmesi için mevcut imar planına uygun olarak ana arter yollarını açmaya başladı. Yolların açılmasından sonra ise bölgenin; kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve internet gibi alt yapı çalışmalarına geçilecek.