Kepez’e yeni spor tesisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kepez Belediyesi işbirliğiyle ilçeye üçüncü spor tesisi kazandırılıyor. Bakanlık, Kepez Belediyesi’nin Baraj Mahallesi’nde tahsis ettiği arsaya spor salonu inşa edecek.

Başkan Tütüncü, bugüne kadar ilçedeki 4 okulun bahçesine spor salonu, 11 mahalleye de semt spor sahası inşa etti. Kepez Belediyespor Kulübü’nün imkânlarıyla da binlerce çocuk ve genç birey sporla buluşturuluyor.Amatör spor kulüpleri için Varsak bölgesinde suni çim antrenman sahası inşa eden Kepez Belediyesi, kamu eliyle ilçeye spor tesislerinin yapılabilmesi için de arsalarını yatırıma açıyor.Kepez Belediyesi, bu amaçla mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdüğü arsaları da, aldığı meclis kararıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ediyor.

Bakanlık-belediye işbirliğinde ilçeye 4 tesis

Belediyenin arsa tahsisi, Bakanlığın yatırımıyla ilçede gençlere yönelik üç tesisin yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlandı. Kültür Mahallesi’nde, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Kuzeyyaka Mahallesi’nde sentetik çim futbol sahası ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde çok amaçlı spor salonu çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu.

Bakanlık ve belediye arasındaki işbirliğinin neticesinde ilçeye bir spor tesisi daha geliyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Baraj Mahallesi’ndeki spor alanının, butik spor salonu yapılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilmesini talep etti.