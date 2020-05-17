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Kepez’in Dezenfekte TİMİ

ANTALYA HABERLERİ  | 17.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından Kepez Belediyesi’nin önleyici tedbirler kapsamında kurduğu ‘ Dezenfekte TİMİ’ pandemi ile mücadele sürecinde etkin ve başarılı bir çalışma sergiledi.Kepez Belediyesi, Türkiye’de Korona virüs salgın vakasının ilk olarak 12 Mart’ta görülmesinin hemen ardından salgına karşı bir dizi önleyici tedbirler aldı.

Kepez’in Dezenfekte TİMİ

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından Kepez Belediyesi’nin önleyici tedbirler kapsamında kurduğu ‘ Dezenfekte TİMİ’ pandemi ile mücadele sürecinde etkin ve başarılı bir çalışma sergiledi.
Kepez Belediyesi, Türkiye’de Korona virüs salgın vakasının ilk olarak 12 Mart’ta görülmesinin hemen ardından salgına karşı bir dizi önleyici tedbirler aldı. İlçe sakinlerinin sağlıklarını korumak için alınan önlemlerden ilki de; cadde ve sokakların, kurum ve kuruluşların, parkların, iş yerlerinin, konutların dezenfekte edilmesini sağlayacak olan ‘Dezenfekte TİMİ’ oldu. Kepez Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde kurulan 16 kişilik dezenfekte ekibi, 12 Mart itibari ile ilçede dezenfekte edilmeyen tek bir nokta dahi bırakmadı. Kepez sınırları içinde bulunan tüm kamu binaları, muhtarlıklar, eczaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, berberler, kuaförler, güzellik salonları, ticari taksi durakları ve araçları, okullar, talep doğrultusunda özel mülkler ve siteler Kepez’in dezenfekte timi tarafından dezenfekte edildi.

Dezenfekte işlemleri periyodik olarak sürdürülüyor
İlçedeki her noktayı dezenfekte ederek steril hale getiren ekip, dezenfekte işlemlerini periyodik olarak sürdürüyor. Pandemi sürecinde etkin ve başarılı bir mücadele sergileyen Kepez Belediyesi, salgın sürecinde birçok önleyici tedbirleri de devreye soktu. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından ilk etapta, acil durum planlarının ve risk analizlerinin güncellemesi yapıldı. ‘Dezenfekte TİMİ’ ile ilçenin her noktası dezenfekte edilirken, bir yandan da belediye personellerine de bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirme eğitimleri de verildi.

Kepez’in Dezenfekte TİMİ

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