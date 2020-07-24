Kepez’in kurban pazarlarında pandemi tedbirleri artırıldı

Pandemi nedeniyle ilçede bulunan kurban pazarlarında tedbirleri artıran Kepez Belediyesi, vatandaşların kurbanlık alış verişlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi için de esnafa 2. kez içinde siperlik, dezenfektan, maske ve pazarlık materyali bulunan ‘Pazarlık Kiti’ dağıttı.

Kepez Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle kurban pazarlarında sıkı tedbirler aldı. Çamlıca Mahallesi’nde 30 dönüm üzerine kurulan büyükbaş kurbanlık pazarı ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 10 dönüm üzerine kurulan küçükbaş kurbanlık pazarında, vatandaşların kurban alış verişlerini daha sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor. Kepez Belediyesi, ilçedeki kurban pazarlarında 2. kez içinde siperlik, dezenfektan, maske ve pazarlık materyali bulunan ‘Pazarlık Kiti’ dağıttı.

Kurban pazarlarında sıkı denetim

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alış verişlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için esnafa ‘Pazarlık Kiti’ dağıtırken, bir yandan da kurban pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Kurban pazarlarına giriş ve çıkışın kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan Zabıta ekipleri, vatandaşların ateşini ölçüyor, ellerin dezenfekte edilmesini sağlıyor.