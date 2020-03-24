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Kepez’in zabıtalarından “14 Kural” broşürü

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için pazar yerlerinde 14 kuralda virüsten korunma yollarının anlatıldığı el broşürleri dağıtılıyor.Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte işlemlerini sürdüren Kepez Belediyesi, bir yandan da bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için pazar yerlerinde 14 kuralda virüsten korunma yollarının anlatıldığı el broşürleri dağıtılıyor.
Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte işlemlerini sürdüren Kepez Belediyesi, bir yandan da bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçede bulunan pazar yerlerinde vatandaşlara Korona virüs bilgilendirme broşürü dağıtılıyor. Korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşüründe; virüsün tanımı, hastalığın belirtileri, korunma yolları ve hijyen kuralları görsellerle anlatılıyor. Korona virüsten korunmanın yollarının anlatıldığı el broşürlerini dağıtan Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 metre sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşları para alışverişlerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgilendiriyor. Zabıta ekipleri, her gün pazar pazar, esnaf esnaf gezerek ilçede bulunan tüm vatandaşlara “14 Kural” da virüsten korunmanın yollarının anlatıldığı el broşürlerini dağıtıyor.

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