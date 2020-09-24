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Kepsut’ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.09.2020 00:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kenevir yetiştiren bir kişiyi suçüstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesi Nusret Mahallesi Aşağıerek mevkii ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen K.U.

Kepsut’ta ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda kenevir yetiştiren bir kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut İlçesi Nusret Mahallesi Aşağıerek mevkii ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen K.U. isimli şüpheli olay yerinde kenevir bitkilerinin bakım ve hasatını yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada; 43 kök kenevir bitkisi ve 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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