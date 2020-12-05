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Kerem Aktürkoğlu: Adeta bir rüya gibi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.12.2020 23:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Kerem Aktürkoğlu: Adeta bir rüya gibi!

Galatasaray'ın genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında sarı-kırmızılı takım adına bir golün altına imza attı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem, "Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" dedi.

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