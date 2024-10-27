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  4. Kerem Aktürkoğlu Benfica taraftarını kendisine aşık etti! Rio Ave karşısında 4 dakikada 2 gol attı

Kerem Aktürkoğlu Benfica taraftarını kendisine aşık etti! Rio Ave karşısında 4 dakikada 2 gol attı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 21:31
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Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan ve buradaki performansıyla ağızları açık bırakan Kerem Aktürkoğlu son oynanan Rio Ave mücadelesinde 4 dakika içinde 2 gol atarak herkesi bir kez daha şaşırttı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu Benfica taraftarını kendisine aşık etti! Rio Ave karşısında 4 dakikada 2 gol attı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'dan ayrılarak Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu gerek attığı gollerle gerekse gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Benfica'nın Feyenoord'u konuk ettiği maçta fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golünü atarken bu golle birlikte devler liginin yeni formatında bir ilki başarmıştı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

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Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, sırasıyla Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord ağlarını sarsarken Devler Ligi'nin yeni formatında üç maçta üç gol atan ilk ve tek oyuncu olarak tarihe geçmişti.

4 DAKİKADA 2 GOL

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Portekiz Ligi'nde de müthiş bir performans gösteren Aktürkoğlu, ligin 9. haftasında sahasında Rio Ave karşısında oynanan karşılaşmada 4 dakikada 2 gol kaydederek kendisine hayran bıraktı.

BÜYÜCÜ BİLDİĞİNİZ GİBİ...

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Başarılı oyuncu 12 ve 16. dakikada attığı gollerle takımını 2 farklı öne geçirmeyi başarırken ligde çıktığı 4. maçında 4. golünü kaydetti.

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