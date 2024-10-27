Kerem Aktürkoğlu Benfica taraftarını kendisine aşık etti! Rio Ave karşısında 4 dakikada 2 gol attı

Galatasaray'dan ayrılarak Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu gerek attığı gollerle gerekse gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Benfica'nın Feyenoord'u konuk ettiği maçta fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü golünü atarken bu golle birlikte devler liginin yeni formatında bir ilki başarmıştı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, sırasıyla Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord ağlarını sarsarken Devler Ligi'nin yeni formatında üç maçta üç gol atan ilk ve tek oyuncu olarak tarihe geçmişti.

4 DAKİKADA 2 GOL

Portekiz Ligi'nde de müthiş bir performans gösteren Aktürkoğlu, ligin 9. haftasında sahasında Rio Ave karşısında oynanan karşılaşmada 4 dakikada 2 gol kaydederek kendisine hayran bıraktı.

BÜYÜCÜ BİLDİĞİNİZ GİBİ...

Başarılı oyuncu 12 ve 16. dakikada attığı gollerle takımını 2 farklı öne geçirmeyi başarırken ligde çıktığı 4. maçında 4. golünü kaydetti.