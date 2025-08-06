Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor! Bonservis bedeli resmen açıklandı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmelerinde sona geldi. Portekiz basınında yer alan haberde, Kerem Aktürkoğlu transferinin bitmek üzere olduğu ifade edildi.

BENFICA'YA RESMİ TEKLİF YAPILDI

Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Benfica'ya bonuslar hariç 22.5 milyon Euro nakit para önerdi. Bu paranın yanında 2.5 milyon Euro da bonus ekleyen sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Benfica'nın bu teklifi kabul etmesi beklenirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı yazıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Benfica'nın kendisi için anlayış göstermesini isteyen Kerem Aktürkoğlu, Portekizli yetkililerle yaptığı toplantıda Fenerbahçe'ye gidebilmek için kolaylık istedi. Jose Mourinho ile defalarca telefonda konuşan Kerem, bir an önce İstanbul'a gelip sarı-lacivertli takıma katılmak istiyor.

KEREM, FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDEKİ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Lizbon’daki toplantıda Kerem Aktürkoğlu, Okul Açık ve Migros tribününde olan Fenerbahçe formalı fotoğraflarını toplayıp Fenerbahçeli yöneticilere gösterdiği öğrenildi. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğu bilinen Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için her şeyi yaptığı öğrenildi.

GÖSTERDİĞİ O FOTOĞRAF!

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe yöneticilerine gösterdiği iddia edilen Fenerbahçe bereli fotoğrafı.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.