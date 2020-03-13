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Kerimcan Durmaz’dan Ece Erken'e dava!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sunucu Ece Erken'e dava açtığını açıkladı.

Kerimcan Durmaz’dan Ece Erken'e dava!

Çektiği makyaj videoları ile tanınan ve sonrasında da DJ’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz, havalimanında çektiği cinsel içerikli görüntüler ile büyük tepki çekmiş ve hakkında dava açılmıştı. Durmaz dava sürecini geride bıraktıktan sonra takipçilerinin karşısına Amerika’dan çektiği videolar ile çıkmıştı.

DAVA AÇTIĞINI DUYURDU

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımla sunucu Ece Erken’in sabah programında kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle ona dava açtığını açtığını açıkladı.

İşte Durmaz’ın o paylaşımı:

kerimcandurmaz-instagram


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Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz, ece erken,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eşcinsele eşcinselsin diyene dava açılmaz.
sende kişilik bozuklugu var oğlum......senin kişiliğine tüküreyim..
sabırsızlıkla senin kişilik haklarına saldırana dava açmanı bekliýorduk.
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