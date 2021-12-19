Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'yi paylaşıp dalga geçti

Bir dönem yakın arkadaş olan Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci daha sonra konuşmama kararı almıştı. Kerimcan Durmaz bir daha görüşmeyeceği kişinin de Ciğerci olduğunu söylemişti. Kerimcan Durmaz açıklamasında "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" demişti.

Bu açıklamadan aylar sonra Kerimcan herkesi şoke eden bir paylaşım yaptı. Selin Ciğerci’nin mağazasının vitrinine koyduğu balmumu heykelini Kerimcan Durmaz paylaşarak ti’ye aldı.

Kahkahalar atarak Selin Ciğerci heykelini paylaşan Kerimcan heykeli bir de ‘Kermit’ karakterine benzetti.



