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Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'yi paylaşıp dalga geçti

19.12.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci daha sonra küsmüştü. Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'yi paylaşıp dalga geçince gündem oldu.

Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'yi paylaşıp dalga geçti

Bir dönem yakın arkadaş olan Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci daha sonra konuşmama kararı almıştı. Kerimcan Durmaz bir daha görüşmeyeceği kişinin de Ciğerci olduğunu söylemişti. Kerimcan Durmaz açıklamasında "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" demişti.

Bu açıklamadan aylar sonra Kerimcan herkesi şoke eden bir paylaşım yaptı. Selin Ciğerci’nin mağazasının vitrinine koyduğu balmumu heykelini Kerimcan Durmaz paylaşarak ti’ye aldı.

Ekran Alıntısı

Kahkahalar atarak Selin Ciğerci heykelini paylaşan Kerimcan heykeli bir de ‘Kermit’ karakterine benzetti.


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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz Selin Ciğerci
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