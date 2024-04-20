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Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Çılgın dansları sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 11:34
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YouTube kanalında yayınladığı videolar ve sahne şovlarıyla uzun süredir adından söz ettiren fenomen Kerimcan Durmaz, şimdilerde son haliyle dikkat çekiyor. Yeni şarkısı ve klibiyle çok konuşulan Durmaz şimdi de “Nerdesin” adlı yeni şarkısının partisindeki halleriyle çok konuşuldu. Durmaz'ın Aleyna Tilki ile çılgın dansı sosyal medyayı salladı.

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Çılgın dansları sosyal medyayı salladı

Uzun yıllar abartılı makyaj, kıyafet ve aksesuarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, yüzündeki dolguları erittirerek imaj değişikliğine gitti. Estetik operasyonlarını sonlandırarak tarzını da yenileyen Durmaz, bir de sakal bıraktı.

KLİBİ OLAY OLMUŞTU

Şimdilerde son haliyle gündemden düşmeyen Kerimcan Durmaz yeni şarkısı ve klibiyle de olay oldu.

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Durmaz, “Nerdesin” adlı yeni şarkısının partisindeki halleriyle çok konuşuldu.

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O GÖRÜNLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile partiden görüntüleri sosyal medyayı salladı. Tilki'nin kalça dansı da gündem oldu.


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Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz sosyal medya
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