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Kervancıoğlu’ndan fuarda dondurma şov

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 19.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, İstanbul’da düzenlenen EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda katılımcılara Maraş dondurması ile şov yaptı.TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen fuarda stant açan Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu, ziyaretçilere Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini sundu.

Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, İstanbul’da düzenlenen EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda katılımcılara Maraş dondurması ile şov yaptı.
TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen fuarda stant açan Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu, ziyaretçilere Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini sundu. Kahramanmaraş’ın lezzetlerinin başında yer alan Maraş dondurması ise fuarı ziyaret edenlerin ilgisini çekti.
Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, özellikle fuara yurt dışından gelen misafirlere dondurma ikram etti.
Fuara ilişkin açıklama yapan Kervancıoğlu, “Bizlerde Alpedo markası olarak Kahramanmaraşımızı temsil etmek için yerimizi aldık. İlgiden çok memnunuz. Fuarın en gözde stantları arasında Kahramanmaraşımızın firmaları ve Alpedo var. Şehrimizin markasını ve özel lezzetimizi bütün dünya ile buluşturacağız. Cuma günü fuarımızda ve standımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacağız” dedi.

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