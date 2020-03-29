Keşan Belediye Bandosundan ‘Evde Kal’ konseri

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tehdidine karşı olarak evlerinde kalarak önlem alan vatandaşlara Keşan Belediye Bandosu tarafından sokak konseri verildi. Bandonun geçtiği sokaklarda konseri izleyen Keşanlılar, alkış ve oyunlarla bandoya eşlik etti.

Keşan’da, dünya ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs tehdidine karşı olarak evlerinde kendilerini izole etmeye çalışan, bu süre boyunca da evde canı sıkılan vatandaşlar belediye bandosu müzikleriyle moral buldu.

Maske ile eldiven takan ve aralarında geniş mesafe bırakan bando ekibi, Hastane Caddesi’nden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı ve sonrasında da Muammer Aksoy Caddesi boyunca evlerinde kalan vatandaşlara konser verdi. Bandonun çaldığı oyun havalarına pencerelerinden oynayarak ve alkış ile tempo tutarak eşlik eden Keşanlılar, bu zor günlerde moral bulmaya çalıştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Daha sağlıklı günler için ’evde kal’ diyoruz. Evde kalırken de vatandaşların canı sıkılmasın diye Keşan Belediye Bandosu ekibi bugün herkesi balkonlara davet ediyoruz. Yaşlılarımıza, çocuklarımıza bir tebessüm ettirelim dedik. Bu işin sonunda hem ülkemiz hem de insanlarımız kazanacak lütfen sabredelim” dedi.

Yürüyüşün devamında ise Helvacıoğlu, belediye personeli Cenk İşçimen’in doğum gününü sokaktan kutladı.

