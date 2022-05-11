YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa "merdivenin engel olduğu" eleştirilerine cevap verdi:

Keşan Belediye Başkanı engelliler için düzenlenen programa "merdivenin engel olduğu" eleştirilerine cevap verdi:

11.05.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Program için planladığımız yer orasıydı, art niyet yok. 'Engelliler yukarı çıkamaz' diye engellilerin durma noktası orası olarak belirlendi" -"Keşan Belediyesi engelli vatandaşlarımıza bir gün değil her gün kıymet veren bir belediyedir"

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesinin engellilere en çok değer veren, bir gün değil her gün kıymet veren bir belediye olduğunu belirtti.

Helvacıoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında dün "engelliler için düzenlenen programda engellilerin etkinliğin yapıldığı alana merdivenler nedeniyle giremediği" eleştirilerine yanıt verdi.

Üst üste bir hafta boyunca engelliler için program hazırlayan ender belediyelerden biri olduklarını ifade eden Helvacıoğlu, engelliler meydana çıkamayacakları için programı engellilerin erişebileceği yerde konuşlanmaları üzerine dizayn ettiklerini söyledi.

Engelli dostu bir meydan projeleri olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, gelecek yıl engelsiz meydanın hizmette olacağına işaret etti.

Helvacıoğlu, eleştirilen programda adı geçen meydanla ilgili "30 senelik meydan, meydan bizim zamanımızda mı yapıldı?" diye sordu.

Art niyet olmayan bir durumla eleştirilmelerine üzüldüklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi engelli vatandaşlarımıza bir gün değil her gün kıymet veren bir belediyedir. Engelli vatandaşlarımız o meydana çıkmayacakları için meydanın kenarına dizdik platformdaki müzik programını dinlediler. Görsellerde neden yan yanalar demek ki dizilmişler. Keşan Belediyesi yapılandan dolayı özür dilemeyecek çünkü yapılan art niyetli kötü bir şey yok." dedi.

Helvacıoğlu, programa göre meydanı düzenleyemeyeceklerini ancak gelecek yıl hizmete alacakları engelli dostu meydana engellilerin rahatça girebileceklerinin altını çizdi.

Bir basın mensubunun yaşanılan duruma engellilerin de tepkili olduğunu belirtmesi üzerine de Helvacıoğlu, "Çıkılabilen bir park yapsalarmış geçmiş dönemdekiler, yapılmamış ama biz yapıyoruz. Program için planladığımız yer orasıydı, art niyet yok. 'Engelliler yukarı çıkamaz' diye engellilerin durma noktası orası olarak belirlendi müzik platformuyla aralarında 20 metre vardı." diye konuştu.

Helvacıoğlu, cuma günü Trakya Kalkınma Ajansıyla 5 milyon liralık engelsiz yaşam ünitesinin de temelini atacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Başkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüBaşkentte bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdü
Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulunduAntalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu

Edirne Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:52
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:07
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.