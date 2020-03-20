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Keşan Belediyesi, meydanda bulunan bankları söktü

EDİRNE HABERLERİ  | 20.03.2020 18:25 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.Yetkililerin yaptığı tüm uyarılarına rağmen evlerinde durmayan vatandaşların oturmaya devam etmeleri üzerine meydanlarda bulunan banklar, belediye ekiplerince sökülerek bulundukları yerlerden kaldırıldı.Cumhuriyet Meydanı’nda işlemlere başlayan ekiplerin bankları sökmeleri sırasında dahi bazı vatandaşların hala banklara oturmaya devam ettikleri, sonrasında da çevredeki duvarların üzerine oturmaya çalıştıkları gözlendi.

Keşan Belediyesi, meydanda bulunan bankları söktü

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.
Yetkililerin yaptığı tüm uyarılarına rağmen evlerinde durmayan vatandaşların oturmaya devam etmeleri üzerine meydanlarda bulunan banklar, belediye ekiplerince sökülerek bulundukları yerlerden kaldırıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda işlemlere başlayan ekiplerin bankları sökmeleri sırasında dahi bazı vatandaşların hala banklara oturmaya devam ettikleri, sonrasında da çevredeki duvarların üzerine oturmaya çalıştıkları gözlendi.

Keşan Belediyesi, meydanda bulunan bankları söktü

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