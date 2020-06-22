Keşan’da şiddetli yağışta binanın dış kaplaması aracın üzerine düştü

Edirne’nin Keşan ilçesinde şiddetli yağmur ve doluda bir binanın gevşeyen sıvası koparak park halindeki aracın üzerine düştü.

Keşan’da bir anda başlayan sağanak yağmur ve dolu çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Yol üzerindeki birçok noktada oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, köprü altlarını su bastı. Bir anda başlayan yağmurda ıslanmamak için caddelerde koşuşturan vatandaşlar, çevredeki iş yerlerinin saçak altlarına ve pasajlara sığındı. İlyas Bey Caddesi üzerinde ise bir binanın yağmur ve rüzgar nedeniyle gevşeyen dış sıvası, koparak park halindeki aracın üzerine düştü. Üzerine dış cephe parçaları düşen aracın arka camı kırıldı, ön kaput kapağı hasar gördü.

