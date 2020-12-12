YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Keşan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

EDİRNE HABERLERİ  | 12.12.2020 18:20 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 kişi, ekiplere yakalandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 kişi, ekiplere yakalandı. Şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.
Koronavirüs tehdidinin yayılmasına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde belli noktalarda ve mahalle aralarında devriye ekipler ile denetimlerine devam etti. Kısıtlamanın ikinci haftasında dün gece saat 21.00’de başlayıp ve 14 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar devam edecek olan kısıtlamalar sırasında kısıtlamalara uymayıp sokaklarda gezen şahıslar tespit edildi.
Dün saat 21.00 ile sabaha karşı 05.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde 14 kişi, bugün ise 05.00 ile 17.00 saatleri arasında da 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi. Yasağa uymayan 19 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Edirne Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:25
Öğle
13:13
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Altıerler Eczanesi
Merkez
Mehmet Ay Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.