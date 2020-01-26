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Keşan’dan deprem bölgesine yardım eli

EDİRNE HABERLERİ  | 26.01.2020 18:35 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarma çalışmaları için yardım toplandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarma çalışmaları için yardım toplandı. Keşan Belediyesi’nin Keşanlılara gönderdiği çağrı üzerine harekete geçen halk kıyafet, battaniye ve kuru gıda yardımlarını deprem bölgesine gönderilmek üzere toplayarak kurulan yardım çadırına getirdi.
Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde Atatürk Stadı önünde kurulan çadırda deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım eşyaları hakkında konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, halkın yapılan çağrılara duyarsız kalmadığını belirterek, “Zor durumda olduğumuz zaman, savaş veya büyük bir sosyal durum yaşadığımız zaman hemen birbirimize yardım eli uzatan bir toplumuz. Herkesten Allah razı olsun, bu afetleri de Allah bize bir daha yaşatmasın” dedi.
Toplanan ilgilinin oldukça büyük olduğuna dikkat çeken Helvacıoğlu, “Gördüğünüz gibi ilgi büyük, kimsenin kuşkusu olması bunları en güzel şekilde yerine ulaştıracağız. Önce ayrıştırma sonra da temizleme ve ütüleme yapacağız. Poşet poşet geliyor, kapıya kadar doluyuz. Herkes yardım ediyor. Gurur duyuyorum” dedi.
Yardım için çadıra getirilen yardımların içinde, depremzedelere yazılmış ‘geçmiş olsun’ dilekleri içeren notlar da çıkarken, bir çocuğun ise deprem bölgesine gönderdiği oyuncağını koyduğu ‘Sen de paylaş’ yazdığı zarfın üzerine ‘Ben oynadım, sen de oyna’ yazması ise duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Depreme karşı hazırlıkların sadece depremden sonra değil önce de yapılması gerektiğine vurgu yapan Helvacıolğu, “Hazırlıklarımız depremden önce de olmalı, toplanma alanlarımızdan bina ve imar yapımıza, çevre sorunlarımıza ve okullarımızdan tutun da kamu binalarımıza yeniden güncellemeye ihtiyaç duyduğumuzu belirtirim. Geçmişteki büyük depremleri unutmadık bizim canımızı yaktı. Ders alıyor muyuz? Evet alıyoruz. Depreme karşı çalışmalarımız hızlanıyor” dedi.

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