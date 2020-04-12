YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşanlılar ‘Sosyal Konser’ ile moral buldu

Keşanlılar ‘Sosyal Konser’ ile moral buldu

EDİRNE HABERLERİ  | 12.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde ’evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlar için belediye tarafından sokak konseri düzenlendi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde ’evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlar için belediye tarafından sokak konseri düzenlendi. Farkı mahallelerde eş zamanlı olarak başlayan sokak konserine vatandaşlar pencere ve balkonlardan eşlik etti.
Keşan’da korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar sokak dinletisiyle moral buldu. Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen ve Keşanlı müzisyenlerden oluşan grup tarafından verilen ‘Sosyal Konser’, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ve İspat Cami Mahallelerinde eş zamanlı olarak başladı. Müzisyenler başta Trakya türküleri olmak üzere, birçok şarkıyı seslendirdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan konsere gerek mahalle sakinleri balkon ve pencerelerinden, gerekse canlı yayınları izleyen vatandaşlar da internet üzerinden katıldı.
Balkonlardan ve mesajlar ile gelen istek şarkıları çalan müzisyenleri dinleyen Keşanlılar evde kaldıkları bu süreçte moral depoladı. Bir taraftan şarkıları dinleyerek oynayan vatandaşlar, diğer taraftan telefonları aracılığıyla bu anları sevdikleriyle paylaştı.
Konserler sırasında vatandaşların oyuncak, kitap, giysi ve ev eşyası gibi kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine iletmek için yardım kampanyası da yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Fethiye’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi

Fethiye’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya ilçelerinde sokağa çıkma yasağı

Malatya ilçelerinde sokağa çıkma yasağı

Edirne Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:31
Öğle
13:20
İkindi
17:01
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Altıerler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Pınar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira ceza

Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira ceza

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor

Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor

Keşan’da Feci Kaza: 5 Ölü, 5 Yaralı

Keşan’da Feci Kaza: 5 Ölü, 5 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.