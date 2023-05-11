Kesik baş cinayetinde tutuklu sanık yeniden hakim karşısında

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.M. ve taraf avukatları katıldı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını, eksik hususların giderilmesini istedi.

Müşteki avukatı da eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Tercüman aracılığıyla söz verilen tutuklu sanık A.M., önceki beyanlarını tekrar ederek, "Geçen duruşmada söylediğim gibi burada neden olduğumu merak ediyorum. Ben kendimi savunabilirim. Ben bu suçu işlemedim, günahsızım" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine, sanık için mütalaa hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Temmuz tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

1 Temmuz 2021 tarihinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedi bulunmuştu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti. Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başarmıştı. Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. isimli kadın ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

