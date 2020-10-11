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Kesilen ağacın üzerine devrildiği yaşlı kadın öldü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, kesilen ağaç bir kadının üzerine devrildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, kesilen ağaç bir kadının üzerine devrildi. Yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. D.’ye ait bahçede İ.C. tarafından kesimi yapılan kavak ağacı, yolda yürüyen Rabia Durmuş’un (75) üzerine devrildi. Ağacı kadının üzerinden kaldıran vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bahçe sahibi ve ağacı kesen şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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