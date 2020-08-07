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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aksaray adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 6 ay hapis cezası bulunan G.T., Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.M.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aksaray adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 6 ay hapis cezası bulunan G.T., Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.M. ve Nevşehir adli makamlarınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan hakkında 5 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.D. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
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