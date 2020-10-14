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Kesintisiz enerjiye Melikgazi desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi ve Hunat Mahallesi’nde 2 trafo merkezi tahsis etti.Melikgazi’de nüfusun artmasıyla beraber enerjiye olan ihtiyacında arttığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Kesintisiz enerjiye Melikgazi desteği

Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi ve Hunat Mahallesi’nde 2 trafo merkezi tahsis etti.
Melikgazi’de nüfusun artmasıyla beraber enerjiye olan ihtiyacında arttığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Alt yapıdan üst yapıya, çevreden yeşil alana kadar pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken ilgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşlerini alarak hizmeti en hızlı şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Melikgazi’de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Belediye meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Altınoluk Mahallesi ve Hunat Mahallesi’nde trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için arsa tahsisi yapıldı. Trafo merkezleri tamamlandığında bölgede yaşanan enerji sıkıntılarının da önüne geçileceği gibi, mahallelerdeki enerji ihtiyacını da karşılayacak. Mahallelerimize hayırlı olmasını dilerim. Birçok mahallemizde havai elektrik hatlarını yer altına aldık, dolayısı ile enerji yer altından naklediliyor. Böylece kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen arızalar minimum seviyeye indirilmiş oluyor.”

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Kocasinan
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Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
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Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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