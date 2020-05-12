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Keskin’de dezenfekte çalışmaları

KIRIKKALE HABERLERİ  | 12.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Keskin Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.Dünya genelinde etkili olan korona virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren hijyen çalışmalarını titizlikle yürüten Keskin Belediyesi, oluşturduğu ekiple her gün farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’nin Keskin Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Dünya genelinde etkili olan korona virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü günden itibaren hijyen çalışmalarını titizlikle yürüten Keskin Belediyesi, oluşturduğu ekiple her gün farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Normalleşme çalışmaları kapsamında ilçede açılan berber ve kuaförler dezenfekte edilerek esnafa destek olundu. Özel kıyafetli ekipler, işletmelerin kullandığı koltuk, masa ve lavabolar da dahil her yeri dezenfekte etti.
Korona virüs salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele eden Keskin Belediyesi ayrıca ilçede faaliyet gösteren ticari taksi, toplu taşıma araçları, marketler ve bakkallar olmak üzere diğer sık kullanılan alanlarda da dezenfekte işlemlerini sürdürdü. Hijyen çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Dede Yıldırım, esnaf ve vatandaşları kurallara uyma noktasında uyardı. Başkan Yıldırım, "Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yerine getireceğiz. Normalleşme sürecinde açılacak her alana belediye olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Amacımız; korona virüsün yayılımını durdurmak ve engellemektir. Bu vesileyle halkımızdan ve esnaflarımızdan rica ediyoruz; korona virüsü tam anlamıyla sona ermedi, tedbirlerimizi en iyi şekilde uygulamaya aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edelim, lütfen rehavete girmeyelim" dedi.

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