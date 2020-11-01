YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Kesmekaya açıkladı: Taşınması planlanan cezaevinin yerine vizyon proje

Kesmekaya açıkladı: Taşınması planlanan cezaevinin yerine vizyon proje

AMASYA HABERLERİ  | 01.11.2020 17:52 | Son Güncelleme

Amasya’da Helvacı Mahallesi’nde bulunan cezaevinin yerinde vizyon bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’nin uygun bir başka yere taşınması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, boşaltılacak alanı ise şehre yakışan vizyon bir proje ile taçlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.Helvacı Mahallesi’nin yeni hizmete açılan çevre yolu ile birlikte şehrin vitrini konumunda olduğunu ve yeni vizyon projenin de buna yakışacak şekilde olmasını arzuladıklarını değerlendiren Kesmekaya, “Helvacı Mahallemize ve şehrimize yeni bir yüz ve değer katacak olan projemizin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kesmekaya açıkladı: Taşınması planlanan cezaevinin yerine vizyon proje

Amasya’da Helvacı Mahallesi’nde bulunan cezaevinin yerinde vizyon bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’nin uygun bir başka yere taşınması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, boşaltılacak alanı ise şehre yakışan vizyon bir proje ile taçlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.
Helvacı Mahallesi’nin yeni hizmete açılan çevre yolu ile birlikte şehrin vitrini konumunda olduğunu ve yeni vizyon projenin de buna yakışacak şekilde olmasını arzuladıklarını değerlendiren Kesmekaya, “Helvacı Mahallemize ve şehrimize yeni bir yüz ve değer katacak olan projemizin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü

Amasya Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:34
Sabah
07:00
Öğle
12:25
İkindi
15:14
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Amasya Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Canli Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Ercan Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.