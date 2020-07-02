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Kestel Belediyesi, afetzedeleri yalnız bırakmıyor

BURSA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Kestel Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, belediye bünyesindeki ‘Beyaz Masa’ ekibi, sel mağdurlarını kapı kapı gezerek, ihtiyaçlarını ve isteklerini dinliyor.Kestel’in Dudaklı, Kayacık, Narlıdere ve komşu mahallelerinde etkisini gösteren sel felaketinin yaraları, Kestel Belediyesi ekipleri tarafından sarılmaya devam ediyor.

Kestel Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürürken, belediye bünyesindeki ‘Beyaz Masa’ ekibi, sel mağdurlarını kapı kapı gezerek, ihtiyaçlarını ve isteklerini dinliyor.
Kestel’in Dudaklı, Kayacık, Narlıdere ve komşu mahallelerinde etkisini gösteren sel felaketinin yaraları, Kestel Belediyesi ekipleri tarafından sarılmaya devam ediyor. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Kestel Belediyesi, sel sebebiyle eşyaları ve kıyafetleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor. Kestel Belediyesi bünyesindeki ‘Beyaz Masa’ ekibi, sel afetinin yaşandığı bölgelerde kapı kapı gezerek, vatandaşların ihtiyaçlarını ve isteklerini dinliyor. Yapılan tespit çalışmalarının ardından sel mağduru vatandaşlara eşya, kıyafet gibi temel ihtiyaçları veriliyor.
Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel afetinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Tüm ekiplerimiz günlerdir bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Dudaklı Bölgemizde çok ciddi bir hasar vardı. Ancak yoğun çalışmayla beraber neredeyse eski haline döndü diyebiliriz ve daha iyi hale getirebilmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kestel Belediyesi olarak sel mağduru vatandaşlarımı asla unutmuyoruz. Sokaklarından, evlerinin içerisine kadar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Beyaz Masa ekibimiz, sel sebebiyle kıyafetleri, gıdaları ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, eksiklerini dinliyor. Bizlerde taleplerini yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin parmağı kanasa, bizim yüreğimiz acır. Bu sebeple elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın’’ diye konuştu.

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