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Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 32 kilometre uzakta bulunan Kestel köyünün 5 bin 200 metrelik yolu bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplandı.Kütahya Valisi Ali Çelik, yerinde incelediği yolun hayırlı olmasını diledi.

Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu

Kütahya’nın Simav ilçesine 32 kilometre uzakta bulunan Kestel köyünün 5 bin 200 metrelik yolu bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplandı.
Kütahya Valisi Ali Çelik, yerinde incelediği yolun hayırlı olmasını diledi. Vali Çelik ile birlikte Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, Ahmet Şimşek ve Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kestel köyünü ziyaret ederek, vatandaşların isteklerini ve önerilerini dinlediler.
Kestelli vatandaşlar, köy yolunun asfaltlanması ve yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu

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