Kestel’de kaçak yapılarla etkin mücadele

Kestel Belediyesi, ilçede kaçak yapılarla ilgili mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarındaki kaçak yapılar, hukuki süreç ve uyarıların ardından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Planlı bir kent inşa etmek için büyük bir çaba gösteren Kestel Belediyesi, doğanın dokusuna ve ilçe kimliğine zarar veren kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 18 Ayda 412 Kaçak Yapı tespit eden Kestel Belediyesi, bu yapıların 72’sinde yıkım gerçekleştirirken, tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaçak yapılarla mücadelede kararlı olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’İlçemizdeki kaçak yapılaşma sonucunda kalitesiz ve güvenilirliği olmayan yapılar, insan yaşamını büyük oranda tehdit ediyor. Bizim önceliğimiz, insanlarımızın en güvenli şekilde yaşama hakkı. Bu durumu tehdit edecek hiç bir yapıya izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne, kararlılıkla ve titizlikle kaçak yapı meselesini çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. İmara aykırı yapılarla ilgili gereken yasal uyarı ve hukuki sürecin ardından, tek tek yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Gerek merkezi yönetimlerimizin çözüm uğraşları, gerek bizim ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla kaçak yapı yapılmadan önce de tedbir almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kaçak yapı konusunda duyarlı hareket etmeleridir" dedi.

Verimli tarım arazilerinin izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde ‘hobi bahçesi’ adıyla ticaretinin yapılıp, haksız kazanç elde edildiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Devletimizin büyük uğraşları ve çalışmaları sonucunda, Tarım arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla bölüp satan ve pazarlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, tarım arazilerinde plan ve projelere aykırı hareket edenlerin tespit edilerek sorumlu kişi ve kurumlara bin liradan az olmamak üzere, bozulan arazinin metrekaresi hesaplanarak ve her metrekare başına 10 lira idari para cezası uygulanacak olan yasa, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu yasayla birlikte, özellikle verimli tarımsal alanlarımızı koruyarak, kaçak yapılaşmasının önüne geçip, plansız kentleşmeyi engellemiş olacağız. Vatandaşlarımız, kaçak yapılaşmayla ailesinin, çocuklarının ve kendisinin hayatını, geleceğini riske atmasın. Bu konuda hemşerilerimizden duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

