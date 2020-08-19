YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. KGF VE KOSGEB uzmanları kredi bilgilendirmesi yaptı

KGF VE KOSGEB uzmanları kredi bilgilendirmesi yaptı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hazırlanan toplantıda KGF VE KOSGEB uzmanları, ekonomik destek paketleri, kredi ve kefalet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hazırlanan toplantıda KGF VE KOSGEB uzmanları, ekonomik destek paketleri, kredi ve kefalet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.
Kdz. Ereğli TSO, KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü ve KGF Zonguldak Ereğli Şube Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıda, uzmanlar tarafından “KOBİGEL Destek Programı” ve “ KGF Destekleri” hakkında bilgilendirme yapıldı.
19 Ağustos Çarşamba günü TSO Hizmet Binası Yaşar Tetiker toplantı salonunda düzenlenen toplantıya TSO Başkanı Arslan Keleş, oda yöneticileri ve üyelere katıldı. Keleş, açılış konuşmasına daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak başladı ve özellikle KOSGEB destekleri konusunda üyelerin yeterince bilgi sahibi olmadıklarına şahit olduklarını söyledi. KOSGEB uzmanı Kubilay Arslangörür’ün saha ziyaretleri ile üyeleri bilgilendireceğini açıklayan Keleş, "oda olarak daha etkin olmak istiyoruz" dedi.

Salman soruları yanıtladı
Toplantıda ilk sunumu KGF Kdz. Ereğli Şubesi Yöneticisi Ersin Salman yaptı. Salman 30 dakikalık sunumunda KGF’nın tanımı, yönetim yapısı, destekleri ve kullanım şekil şartlarını açıkladı. Kefaletlerin bankalar aracılığı ile yada doğrudan sağlanabileceğini bildiren Salman’a katılımcılar yaptırımlar, teminat/kredi oranları, kredi notunun etkisi gibi sorular yönelterek teknik bilgiler aldılar.
Ardından KOSGEB Zonguldak İl Müdürlüğü Uzmanı Soner Kaynar, KOBİGEL ve KOBİ GELİŞİM destekleri ile ilgili sunumunu yaparak 2 ayrı çağrı olduğunu bildirdi. Sanayide dijitalleşmeye dikkat çeken Kaynar, kredilerin geliştirici veya kullanıcı olarak kullanılabileceğini açıklayarak bunların kullanım şekil ve şartları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yoğun katılım olduğu gözlenen ve sosyal mesafe uyarası yapılan program soru-cevapla devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:02
İkindi
16:49
Akşam
19:54
Yatsı
21:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Özlem Papila Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.