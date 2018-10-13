SPOR

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yenen Khabib Nurmagomedov'a Galatasaray'dan sürpriz bir teklif gelmişti.

Khabib, G.Saray'ın bu teklifine yanıt verdi.

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

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Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a yanıt! Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a yanıt! Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
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Rakibinin Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından gösterdiği tepki ve aldığı galibiyetten sonra İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray'ın yaptığı teklife cevap geldi.

Rakibinin Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından gösterdiği tepki ve aldığı galibiyetten sonra İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray'ın yaptığı teklife cevap geldi.
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GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!
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Yönetim, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti.

Yönetim, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti.
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Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın bu davetini kabul etti ve maça gelme kararı aldı.

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın bu davetini kabul etti ve maça gelme kararı aldı.
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Sarı kırmızılılar, Khabib'in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp yıldız sporcuyu tebrik etmişti.

Sarı kırmızılılar, Khabib'in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp yıldız sporcuyu tebrik etmişti.
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SOSYAL MEDYADA PATLADI

SOSYAL MEDYADA PATLADI
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Eski bir sporcu olan babası sayesinde küçük yaşlarda spora başlayan Khabib'in daha 9 yaşında yavru bir ayıyla güreşirken görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Eski bir sporcu olan babası sayesinde küçük yaşlarda spora başlayan Khabib'in daha 9 yaşında yavru bir ayıyla güreşirken görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
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Mütevazı kimliğiyle bilinen sporcu, McGregor zaferi sonrası 1 günde 4 milyon takipçi kazandı.

Mütevazı kimliğiyle bilinen sporcu, McGregor zaferi sonrası 1 günde 4 milyon takipçi kazandı.
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Maç öncesi 6.2 milyon Instagram takipçisi olan Khabib, kısa sürede 10 milyon 100 bin takipçi sayısına ulaştı.

Maç öncesi 6.2 milyon Instagram takipçisi olan Khabib, kısa sürede 10 milyon 100 bin takipçi sayısına ulaştı.
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YÜZYILIN DÖVÜŞÜNÜ KAZANDI

YÜZYILIN DÖVÜŞÜNÜ KAZANDI
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Nurmagomedov'un zaferi dünya basınında da manşetlere taşındı. Daily Mail, "9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı" diye yazarken, New York Times'ın haberinde, Nurmagomedov'un Rusya Devlet Başkanı Putin'den aldığı tebrik telefonu ön plana çıkarılarak, "Nurmagomedov galip gelerek karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızı McGregor'un sözlü ve fiziksel saldırılarına en iyi cevabı verdi" yorumu yapıldı.

Nurmagomedov'un zaferi dünya basınında da manşetlere taşındı. Daily Mail, "9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı" diye yazarken, New York Times'ın haberinde, Nurmagomedov'un Rusya Devlet Başkanı Putin'den aldığı tebrik telefonu ön plana çıkarılarak, "Nurmagomedov galip gelerek karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızı McGregor'un sözlü ve fiziksel saldırılarına en iyi cevabı verdi" yorumu yapıldı.
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Haberde, Dağıstanlı dövüşçünün "McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" ifadeleri de kullanıldı.

Haberde, Dağıstanlı dövüşçünün "McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" ifadeleri de kullanıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Khabib Nurmagomedov Galatasaray

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