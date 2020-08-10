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Kibar: "30 kilometre beton yol planladık”

ORDU HABERLERİ  | 10.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Kırsal 1.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Kırsal 1. bölgede başlayan beton yol çalışmamız en kısa sürede kırsal 2. bölgede de başlayarak devam edecek. İhale kapsamında 2020 yılı için 30 kilometre beton yol planladık” dedi.
Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılı beton yol programı Arpalık Mahallesi’nden başladı. Daha sonra Aşağıtepe Mahallesi Çelli mevkisi ile Yukarıtepe Mahallesi Mollaoğlu mevkisi ve Mahsutlu mevkisinde beton yol çalışmaları gerçekleştiren ekipler Kösebucağı Mahallesi’nde beton yol çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2020 yılı için 30 kilometre beton yol planlıyor.
Fatsa’ya hizmet eden ve hizmette katkısı olan herkese en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı sunuyorum diyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Fatsa’yı bir baştan diğer başa hizmetlerin kuşattığı bir merkez haline getiriyoruz. Hizmetlerimizin gerdanlık gibi sardığı Fatsa’mıza bir yeni bir hizmeti sunmanın daha mutluluğu içindeyiz. Şehir, ahenkli parçalardan oluşan bütündür. İnsan-mekan ilişkisinin vazgeçilmezidir. Şehir, medeniyettir, ünsiyettir Şehre ve insanlarına hizmet muhabbet ve aidiyet, şehri yönetmek ehliyet gerektirir. İş başında olan ehliyet sahibi kadrolarımızla çok daha fazla hizmet edeceğiz. Çok daha fazla birlikte mutluluklar yaşayacağız. Geçtiğimiz bir buçuk yılda attığımız adımlarla hem altyapımızı güçlendirdik hem de Fatsa’mızın geleceği ile ilgili makro planlamalar yaptık” diye konuştu.

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