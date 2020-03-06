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Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı: "İlk kural; yaşamı, işini ve insanı sevmektir"

KARABÜK HABERLERİ  | 06.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Artı Kariyer Kulübü ve Akademik UCLA iş birliğinde, genç girişimcilere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programa katıldı.KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Kayabaşı, başarısının sırlarını öğrencilerle paylaştı.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı: "İlk kural; yaşamı, işini ve insanı sevmektir"

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Artı Kariyer Kulübü ve Akademik UCLA iş birliğinde, genç girişimcilere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programa katıldı.
KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Kayabaşı, başarısının sırlarını öğrencilerle paylaştı. Sevginin başarıya giden yoldaki en önemli adım olduğunu vurgulayan Kayabaşı, "Sadece başarının değil, yaşamda var olabilmenin, fayda oluşturabilmenin, yarına kalmanın belli başlı kuralları vardır. İlk kural ise yaşamı, işini ve insanı sevmektir" dedi.
Birlik içerisinde ve gayretle ilerleyerek başarıya ulaştığını söyleyen Kayabaşı, "Günümüz gençleri gözlemlediğim kadarıyla aceleci. Siz gençlere tavsiyem şudur: Hızlı gitmek istiyorsanız yalnız yol almak mantıklıdır. Ancak uzağa gitmek istiyorsanız beraber yürüyeceğiniz insanlara ihtiyacınız vardır. Ben hayatım boyunca uzağa gitmeyi hedefledim" diye konuştu.
Risk almanın ve pes etmemenin ehemmiyetine değinen Haluk Kayabaşı, "’Niye?’ diye sormak yerine, ’neden olmasın’ demeyi tercih etmeliyiz. Başarısızlık geçici bir kavramdır, kalıcı olan pes etmektir" ifadesini kullandı.

"Son sözü her zaman hayat söyler"
İş hayatının yanı sıra kişisel olarak da Kibar Holding’in değerlerinden istifade ettiğini dile getiren Kayabaşı, şöyle konuştu:
"40 yıldır bu şirkette çalışıyorum ve işe en alt kademeden başladım. Son 5 yıldır CEO olarak görev yapmaktayım. Bu değerli grup sayesinde adil olmayı, sınırlarımı, öfkemi denetlemeyi, haklı olduğum konuda karşı tarafı incitmeden direnmeyi, dostluklarımı yıpratmadan eskitmeyi, hırsımı dizginlemeyi, kendi gücüme yaslanmayı ve hep son sözü söyleyen olmak isterken son sözü aslında hayatın söylediğini öğrendim."
Kibar Holding’in faaliyetlerinden de söz eden Haluk Kayabaşı, öğrencilerin sorularını cevapladıktan sonra konuşmasını şöyle noktaladı: "Yaklaşık 50 yıllık iş hayatımda dahi bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu heyecandan keyif alıyorum. Dünya üniversitesi olan Karabük Üniversitesinde okuyan siz gençler çok şanslısınız ve bende bugün sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum."
Programın sonunda UCLA Akademi Kurucu Başkanı Mithat Yıldız, katılımcılar için düzenlenen çekilişinin ardından altı öğrenciye birer kur hediye etti. Etkinliğin ardından Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı:

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