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Kıbrıs Gazileri öğrencilerle bir araya geldiler

İHA İHA
25.03.2024 10:23
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Bayburt’ta ’Vatan ve Kahraman Buluşmaları’ dahilinde etkinlik düzenlendi.

Kıbrıs Gazileri öğrencilerle bir araya geldiler

Düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Gazileri Hidayet Şeker ve Yaşar Şeker, öğrencilerle buluşarak yaşadıklarını anlattılar.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı nedeniyle eğitim çağındaki çocukların gaziler ile bir araya gelerek paylaşımda bulunmalarını ve gazilerin yaşadıklarını bizzat kendilerinden dinlemelerini sağlamak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün ’Vatan ve Kahraman Buluşmaları’ projesi çerçevesinde Kıbrıs Gazileri Hidayet Şeker ve Yaşar Şeker Bayburt Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldiler. Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşadıklarını, askerdeki anılarını ve Türk askerinin kahramanlıklarını anlatan gaziler, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundular.
Gazilerin anlattıklarını meraklı gözlerle hayranlıkla dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de sormayı ihmal etmediler. Öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplayan gaziler, daha sonra kendisini dinleyen öğrencilere ve programı düzenleyenlere teşekkür ettiler. Program, öğrencilerin gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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