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Kıbrıs gazisine madalya ve beratı takdim edildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.07.2020 10:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan muharip gazi Kazım Yakışan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen madalya ve beratı, Kaymakam Özkan Demir tarafından takdim edildi.Elbistan’da yaşayan Kazım Yakışan, 21 yaşındayken vatani görevini yaptığı Kırıkkale’den 1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı.

Kıbrıs gazisine madalya ve beratı takdim edildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan muharip gazi Kazım Yakışan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen madalya ve beratı, Kaymakam Özkan Demir tarafından takdim edildi.
Elbistan’da yaşayan Kazım Yakışan, 21 yaşındayken vatani görevini yaptığı Kırıkkale’den 1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. Harekatta yaralanarak muharip gazi olan 63 yaşındaki Yakışan’a, 46 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başlattığı çalışma kapsamında madalya ve berat gönderildi. Gazinin madalya ve beratı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından takdim edildi.

"Şeref ve onurla taşıyacağım"
Uzun süredir yurtdışında olan Yakışan, KKTC tarafından kendilerine gönderilen gazilik madalyasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, “Kıbrıs Barış Harekatı bizim için bir onurdu. Bu onuru göğsümüzde taşımak istiyorduk. Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyeti Meclisi tarafından ’Milli Mücadele Madalyası’ verilmeye başlanmıştı. Madalyam geçtiğimiz yıl gelmişti ancak ben Fransa’da olduğum için alamamıştım. 45 yıl sonra madalyamı şimdi göğsüme onurla taktım. Bu madalyayı şeref ve onurla taşıyacağım. Herkese nasip olmayacak bir onur” diye konuştu.
Harekatta silah arkadaşlarının şehit düştüğünü anlatan gazi Yakışan, “Vatani görevimi Kırıkkale’de yaparken Barış Harekatı’nın başladığı gün yani 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a gittim. Silifke Taşucu’ndan helikopterlerle Kıbrıs’a çıktık. 7 ay 13 gün Kıbrıs’ta kaldım. Kıbrıs’ta terhis oldum. Orada çarpıştık. Arkadaşlarımı kaybettim. Adanalı bir silah arkadaşım yanımda şehit düştü. Nişanlıydı. Ben kendimi korudum ama yaralandım. O kendini koruyamadı şehit oldu. Yanı başımdaydı. Nişan yüzüğü ile mektup yazarak ailesine ben gönderdim” ifadelerini kullandı.

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz"
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın, tarihimizdeki önemli bir kırılma noktası olduğuna vurgu yaptı.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın zaferle taçlandırılması ve tarihe kahramanlık örneği olarak geçmesinin gaziler ve şehitlerimizin büyük fedakarlığı sayesinde olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun da çok büyük bedelleri var. Bu bedelleri de şehitlerimiz ve gazilerimiz ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Sizlerin onurlandırılması bizler için de çok anlamlı. Sizlere ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır. KKTC devletinin size Kıbrıs Barış Harekatında gösterdiğiniz, fedakarlıklarınızdan ötürü bir teşekkürü olarak milli mücadele madalyası ve beratını takdim ediyoruz. Bu madalya, çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız; onların da taşımaktan onur duyacağı bir miras olacak. Allah razı olsun. Vatan sizlere minnettar. Bu gösterilen fedakarlıklar sayesinde Türkiye ayakta duruyor. Şehitlerimizi minnetle anıyor, tüm gazilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyor ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Kıbrıs gazisine madalya ve beratı takdim edildi

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