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Kick boksta 5 madalya

DÜZCE HABERLERİ  | 12.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Liseler Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcuları 5 madalya kazandı.4-10 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde toplam 800 sporcunun katıldığı Liseler Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular kürsüde boy gösterdi.Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan önderliğinde şampiyonaya katılan sporculardan Ünzile Selin Ak birinci, Yavuz Artun ikinci, Saadet Arslan üçüncü, Hilal Gürsu üçüncü ve Yiğit Çetinkaya üçüncü oldu.Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan, sporcularının Türkiye Şampiyonasında madalya kazanmalarından dolayı mutluluk duyduğunu, daha çok çalışıp ilimizi her zaman iyi bir şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Liseler Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcuları 5 madalya kazandı.
4-10 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde toplam 800 sporcunun katıldığı Liseler Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular kürsüde boy gösterdi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan önderliğinde şampiyonaya katılan sporculardan Ünzile Selin Ak birinci, Yavuz Artun ikinci, Saadet Arslan üçüncü, Hilal Gürsu üçüncü ve Yiğit Çetinkaya üçüncü oldu.
Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan, sporcularının Türkiye Şampiyonasında madalya kazanmalarından dolayı mutluluk duyduğunu, daha çok çalışıp ilimizi her zaman iyi bir şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

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