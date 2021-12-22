Kiğılı, Romanya Milli Futbol Takımı'nın moda sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Galatasaraylı futbolcular Olimpiu Moruţan ve Alexandru Cicaldau'nun da yer aldığı Romanya Milli Futbol Takımı'nın moda sponsoru oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, bir dönem dünya futboluna damga vuran, Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popuscu gibi dünyaca ünlü futbolcular yetiştiren Romanya Milli Futbol Takımı'nın moda sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Romanya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen imza törenine, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Fusün Aramaz, Türkiye'nin Romanya Ticaret Ateşesi Sude Gürcan, Romanya Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör ve Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hilal Suerdem, Romanya Milli Futbol Takımı'nın moda sponsoru olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, "Türkiye'nin en önemli erkek giyim markası olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kiğılı markasının gücünü yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Futbol, farklı kültürleri buluşturan birleştirici bir güce sahip"

Suerdem, saha içinde örnek duruş sergileyen futbolcuların ve kulüplerin saha dışında da güçlü bir duruşa sahip olmaları için Kiğılı olarak sponsorluklara önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Futbol, tüm dünyada en çok ilgi gören ve izlenen spor dalı olmasının yanı sıra farklı ülkelerden farklı kültürleri buluşturan birleştirici bir güce sahip. Biz de yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yaparken aynı zamanda bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Yalnızca ülkemizde değil, global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu sezon başında İtalya Basketbol Ligi’nde mücadele eden Fortitudo Bologna takımına sponsor olduk ve bundan böyle Fortitudo Bologna maçlarına Kiğılı Fortitudo formalarıyla çıkacak. Bir Türk markasının yurt dışında ilk kez böyle bir sponsorluğa imza atmış olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur. İş birliğimizin hayırlı olmasını ve Romanya Milli Futbol Takımı'na bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Yurt içinde 67 ilde 215 mağaza, yurt dışında 51 ülkede 54 mağaza ve 83 satış noktası ile toplamda 137 noktada bulunan Kiğılı, yurt dışındaki büyümesini, spor yatırımlarıyla destekleyerek hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

