Kiğılı "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" aldı

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halk oylamasıyla "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ödülünü alırken, tören kapsamında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Kiğılı'den yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel organizasyonunda Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, ödülleri, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suerdem, ödüle layık görülmeleri dolayısıyla gururlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs’a özel gerçekleştirilen bu güzide ödül töreninde üniversiteli gençlerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yönetim kurulu başkanımız Sayın Abdullah Kiğılı ile başlayan yolculuğumuzun geleceğe ulaşması, başarıya odaklı gençlerimiz sayesinde gerçekleşecek. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında yaptığımız yatırımlar ve girişimler sonucu Yılın Uluslararası Giyim Markası ödülünü aldığımız için gururluyuz. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da yurt dışına gereken değeri verip ülkemizin adını dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz."

