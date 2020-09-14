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Kiğılı'da akıllı alışveriş dönemi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Tüketiciler, firmanın yeni uygulaması ile seçtikleri mağazadan, seçtikleri satış danışmanı aracılığıyla görüntülü alışveriş yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Kiğılı müşterileri, markanın yeni uygulamasıyla kişiye özel görüntülü alışveriş yapabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, Kiğılı'nın, yaşamı kolaylaştıran uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek müşteriye özel görüntülü alışveriş deneyimi uygulamasını başlattığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, müşteriler seçecekleri Kiğılı mağazasında, yine seçecekleri takım arkadaşı ile kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi için destek.kigili.com.tr adresinden randevu tarihi oluşturarak, deneyimli satış danışmanı eşliğinde alışveriş yapabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müşteri odaklı hizmet anlayışının mimarı Kiğılı, gerçekleşen online randevunuzda size özel bir seçki hazırlıyor, ürün detaylarını paylaşıyor ve sizin için en avantajlı kampanyayı seçiyor. Telefonunuza gönderilen sms kodu ile seçtiğiniz ürünleri kontrol edip alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Şık tasarımları, son teknolojiyle donatılmış kumaş kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla erkek moda dünyasına damgasını vuran Kiğılı, satın aldığınız ürünleri evinize kadar teslim ediyor. Böylece müşterisine özel, ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki öncü yerini korumaya devam ediyor."

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