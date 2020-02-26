Kılca: “Konya’da Türkiye’ye örnek çalışmalar yapılıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen programda alzheimer gönüllüleriyle bir araya geldi. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin Konya’da Türkiye’ye örnek çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, bu özverili gayretin alzheimer hastalarının yanında hasta yakınlarının da yaşamını bir hayli kolaylaştırdığını söyledi.

Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi, alzheimer gönüllülerini buluşturan bir program düzenledi. Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, programda yaptığı konuşmada Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Güney, alzheimer hastaları ve yakınlarının huzur ile refahlarını ön planda tutarak; özveri, sevgi, saygı ve güven çerçevesinde yenilikçi ve profesyonel bir yaklaşımla kaliteli hizmet sunmayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Başkan Kılca’dan alzheimer gönüllülerine teşekkür

Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca da Türkiye’de bir ilke imza atılarak Konya’da hayata geçirilen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin Konya’daki alzheimer hastalarına büyük bir umut olduğunu belirten Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye’de ilk defa Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizin yapımı tamamlandı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu projenin belediyemizin yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi ile birlikte birçok destekçisi var. Merkez, hem alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırıp hayatın içine daha fazla dahil olmalarını sağlıyor hem de hasta yakınlarının kendilerine daha fazla zaman ayırmalarına vesile oluyor. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizde büyük bir gayret, özen ve özveri var. Burada zamanından feragat ederek hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın yanında olan tüm gönüllülerimize özellikle teşekkür ediyorum” dedi.