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Kılıçaslan Yıldızspor’un hedefi Şampiyonlar Ligi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dikti.Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig 8.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı, başarı basamaklarını bir bir çıkarak Avrupa arenasında boy göstermek istiyor.

Kılıçaslan Yıldızspor’un hedefi Şampiyonlar Ligi

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dikti.
Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig 8.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı, başarı basamaklarını bir bir çıkarak Avrupa arenasında boy göstermek istiyor. Sarı Kırmızılı takım, Türkiye şampiyonluğu sonrasında UEFA şampiyonlar Ligi’nde başarı aramak hedefinde.
Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı antrenörü İsmail Yıldız, “Kadınlar Ligi bu sezon devam eder mi etmez mi bilmiyorum. TFF’nin vereceği kararı bekliyoruz. Müsabakalar oynanacak olursa, biz hazırız. Kalan haftalarda Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Her sene Play-Off oynayan bir takımımız var. Hedefimiz 2.Lig’e çıkmak. Bir hedef koyduk ve o hedefe yürümeye devam edeceğiz. Kayseri’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bayan takımı Şampiyonlar Liginde şampiyon olabilir. 1-2 yıllık bir çalışmayla Şampiyonlar Ligi’nde oynasa hem Kayseri’nin adını hem de Kayserispor’un adı dünyada duyulur. Ben bu işe baş koydum, inşallah maddiyat sorununu düzeltirsek alt yapıdan ve transferlerle iyi noktaya geleceğimize inanıyorum. En büyük hedefim Şampiyonlar Ligi oynamak. Hedefimiz bu yönde" dedi.

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Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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