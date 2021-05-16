Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi telefonla arayarak tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak, şampiyonluk dolayısıyla tebrik etti.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, görüşmede, pandemi şartlarında oynanan Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş Kulübünün Başkanı Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular ile Beşiktaş camiasına tebriklerini iletti.
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