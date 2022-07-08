Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenleri andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İhmaller sonucu yaşanan Çorlu Tren Katliamı'nın 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 'Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım.' dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır." ifadelerini kullandı.



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