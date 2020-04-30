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Kılınç 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Gününü kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 16:13 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm işçilerin gününü kutladı.Mesajına, tüm zor koşullarına rağmen büyük bir gayretle çalışan işçi ve emekçilerin haklarının inkar edilemeyeceğini söyleyen Kılınç, “Uluslararası düzeyde bu güzel ülkemizin sosyo-ekonomik koşullarının tüm zor şartlara rağmen en iyi düzeye gelmesinde işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakları inkar edilemez bir gerçektir.

Kılınç 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm işçilerin gününü kutladı.
Mesajına, tüm zor koşullarına rağmen büyük bir gayretle çalışan işçi ve emekçilerin haklarının inkar edilemeyeceğini söyleyen Kılınç, “Uluslararası düzeyde bu güzel ülkemizin sosyo-ekonomik koşullarının tüm zor şartlara rağmen en iyi düzeye gelmesinde işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakları inkar edilemez bir gerçektir. Millet olarak çalışanın sosyal ve ekonomik haklarını en iyi seviyeye getirmenin gayreti içerisinde olan yöneticilere sahip olmamız da ülke insanı olarak bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki yönetim kadromuz 2008 yılında TBMM’ye verdikleri önergeyle 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü, 2009 yılında yine TBMM’ye verilen önergeyle 1 Mayıs tarihini resmi tatil olarak ilan edilmesini sağlayarak, alın teri döken çalışanlara verilen önemi en güzel şekilde ortaya koymuşlardır. Adıyaman Belediyesi olarak biz de, bu yılki toplu sözleşme görüşmeleri ve sonuçlarında işçilerimizden yana tavır aldık. Mevcut çalışanlarımıza iki yıl geçerli olmak kaydıyla yıl bazında ortalama yüzde 13 zam uygulaması ekonomik şartların rahatlamasına, yine sözleşme içerisinde bir takım yardım kalemlerinde de önemli derecede iyileştirme yaparak çalışanlarımızın sosyal yaşamdaki refahını artırmanın vicdani rahatlığı içerisindeyiz. İşçi ve memur hangi statüde olursa olsun tüm mesai arkadaşlarımız bizim için çok kıymetlidir. Virüs salgını nedeniyle çalışanlarımızın bu yılki bayramlarını evlerinde aileleriyle birlikte geçirmelerini ve sağlıklarına dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte hayırlı ve sağlıklı günler geçirmelerini yüce rabbimden niyaz ederim” diye konuştu.

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