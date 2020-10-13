Kılınç’tan Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geçirdiği rahatsızlıktan sonucu vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir süredir tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığında bulundu.

Başkan Kılınç, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nda birlikte görev yaptığı Bulut için yayımladığı mesajında, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Kilis halkına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

