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Kilis Belediyesinden korona virüs karşı mücadele

KİLİS HABERLERİ  | 21.04.2020 17:21 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi personeli, korona virüsle mücadele seferberliği kapsamında ev ev dolaşarak içerisinde dezenfektan, maske, tulum, gözlük, ateş ölçer, eldiven gibi malzemeler dağıtıyor.Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, korona virüsle mücadele seferberliği başlattıklarını ifade ederek, “122 bin 635 adet maske, 670 tulum, 50 adet gözlük, 118 adet ateş ölçer, 150 bin adet eldiven, 31 adet atık kutusu, 900 kilo ortam dezenfektanı, 3 bin 840 litre el dezenfektanı, 35 bin adet sıvı sabun, 35 adet çamaşır suyu, bin adet kolonya, 26 bin 500 koli gıda paketini vatandaşlara dağıtarak korona virüsle mücadelede örnek olduk.

Kilis Belediyesinden korona virüs karşı mücadele

Kilis Belediyesi personeli, korona virüsle mücadele seferberliği kapsamında ev ev dolaşarak içerisinde dezenfektan, maske, tulum, gözlük, ateş ölçer, eldiven gibi malzemeler dağıtıyor.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, korona virüsle mücadele seferberliği başlattıklarını ifade ederek, “122 bin 635 adet maske, 670 tulum, 50 adet gözlük, 118 adet ateş ölçer, 150 bin adet eldiven, 31 adet atık kutusu, 900 kilo ortam dezenfektanı, 3 bin 840 litre el dezenfektanı, 35 bin adet sıvı sabun, 35 adet çamaşır suyu, bin adet kolonya, 26 bin 500 koli gıda paketini vatandaşlara dağıtarak korona virüsle mücadelede örnek olduk. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hem de Kilis Esnaf Odaları Başkanlığına teslim edildi. Kurum personelinin maske ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurdukları atölyede süreç içinde üretimin attırdık. Dağıtımın bankalar, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi yerlerde yapılıyor. Muhtarlar aracılığıyla da maske dağıtımı gerçekleştirdik. Maskelerin hastane ve emniyet birimleri başta olmak üzere tüm kamu, kurum ve kuruluşlara dağıttık. Belediye olarak Ramazanda da günlük 4 bin kişilik 4 çeşit sıcak yemek üretip evlere dağıtacağız” diye konuştu.

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